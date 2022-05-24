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Понад 2,2 млн українців повернулися додому з тимчасової евакуації, – Прикордонна служба

З 10 травня в Україну в'їжджає людей більше, ніж виїжджає. 

Понад 2,2 млн українців повернулися додому з тимчасової евакуації, – Прикордонна служба
Фото: Владислав Содель

Від початку збройного вторгнення РФ в Україну прикордонники оформили понад 7,4 млн українців, які перетнули кордон в обох напрямках.

Про це повідомляє у Facebook Державна прикордонна служба. 

Зазначається, що виїхали з України понад 4,8 млн людей. Більшість з них – громадяни України. Повернутися додому побажали понад 2,2 млн українців. 

З 10 травня прикордонники фіксують перевагу в'їзду наших громадян в Україну над виїздом.

Окрім того, з початку війни прикордонники оформили більш ніж 38,5 тис. транспортних засобів з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, згідно із соцопитуванням, чверть переселенців, які повертаються до України, хочуть переїхати в інший, більш безпечний регіон. 

До слова, мобільний оператор "Київстар" підтверджує наявність тренду до повернення українців додому після вимушеної евакуації.

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