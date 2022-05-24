Понад 2,2 млн українців повернулися додому з тимчасової евакуації, – Прикордонна служба

З 10 травня в Україну в'їжджає людей більше, ніж виїжджає.

Від початку збройного вторгнення РФ в Україну прикордонники оформили понад 7,4 млн українців, які перетнули кордон в обох напрямках.

Про це повідомляє у Facebook Державна прикордонна служба.

Зазначається, що виїхали з України понад 4,8 млн людей. Більшість з них – громадяни України. Повернутися додому побажали понад 2,2 млн українців.

З 10 травня прикордонники фіксують перевагу в'їзду наших громадян в Україну над виїздом.

Окрім того, з початку війни прикордонники оформили більш ніж 38,5 тис. транспортних засобів з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, згідно із соцопитуванням, чверть переселенців, які повертаються до України, хочуть переїхати в інший, більш безпечний регіон.

До слова, мобільний оператор "Київстар" підтверджує наявність тренду до повернення українців додому після вимушеної евакуації.