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Росія вже втратила в Україні техніки на $13 млрд, – Forbes Україна

Тільки за останній тиждень втрати окупантів склали близько $400 млн. 

Росія вже втратила в Україні техніки на $13 млрд, – Forbes Україна

За три місяці повномасштабної війни Росія втратила в Україні військової техніки на $13 млрд доларів (близько 756 млрд рублів). 

Найдорожчою втратою став затоплений ЗСУ і українськими ракетами "Нептун" крейсер "Москва", вартість якого становила $750 млн, підрахував Forbes Україна

"Крім «Москви», найдорожчими знищеними російськими об’єктами стали транспортний літак Іл-76 ($86 млн) та великий десантний корабель «Саратов» ($75 млн). У перші тижні війни вартість знищеної російської техніки становила не менше $1,5 млрд на тиждень, але згодом цей показник зменшувався. За останні 7 днів знищено техніки на суму близько $400 млн", – стверджують журналісти.

Вони зауважили, що методологія розрахунків періодично оновлюється після отримання нової інформації про номенклатуру та вартість російської техніки. 

Нагадаємо, станом на 1 квітня, за підрахунками Міноборони України, окупанти позбулися техніки більш ніж на $10 млрд.

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