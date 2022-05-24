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ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні в розмірі 500 млн євро

Кошти мають піти на важке озброєння. 

ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні в розмірі 500 млн євро
Фото: FacebookХарківська обласна рада

Європейський Союз затвердив четвертий транш військової допомоги Україні на суму 500 млн євро. 

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак

"Зброя для нашої перемоги. ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні в розмірі 500 млн євро. Дякуємо союзникам", – зазначив він.

Єрмак наголосив, що Україні потрібно "багато і швидко – втрачати час більше не можна". 

Нагадаємо, минулого тижня про виділення додаткових 500 млн євро Україні повідомив головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель. Ці додаткові 500 млн євро будуть спрямовані на закупівлю важких озброєнь, включно з бронемашинами, танками, важкою артилерією, боєприпасами. Водночас цієї суми, за словами високого представника ЄС, недостатньо для постачання бойових літаків.

490 млн євро передбачено на військову допомогу, 10 – на постачання засобів індивідуального захисту, аптечок, палива. Загальна кількість допомоги ЄС із цією сумою складає 2 млрд євро. 

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