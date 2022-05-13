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Євросоюз виділить ще 500 млн євро на військову допомогу Україні, - ​Боррель

Кошти будуть спрямовані на закупівлю важких озброєнь.

Євросоюз виділить ще 500 млн євро на військову допомогу Україні, - ​Боррель
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Європейський Союз виділить ще 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні. 

Про це перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Укрінформ з посиланням на портал ЄС.

"Це сьома зустріч G7 з початку війни в Україні. Я переконаний, що ми вийдемо з потужним посланням. Підхід є очевидним – більше подібного. Це означає - більше підтримки для України, включаючи військову підтримку. Я зроблю оголошення, що ми як Європейський Союз надамо новий транш, ще 500 мільйонів євро, щоб підтримати Україну у військовому сенсі. Тож це складе усього 2 млрд євро", - сказав Боррель.

Він уточнив, що ці додаткові 500 млн євро будуть спрямовані на закупівлю важких озброєнь, включаючи бронемашини, танки, важку артилерію, боєприпаси та всі інші речі, необхідні на війні.

Водночас цієї суми, за словами високого представника ЄС, недостатньо для постачання бойових літаків.

Боррель висловив переконання, що міністри G7 нададуть сьогодні новий імпульс військовій підтримці України, збільшать тиск на Росію шляхом застосування економічних санкцій та подальшого посилення її міжнародної ізоляції.

Окрему увагу приділятимуть боротьбі з російською дезінформацією, у тому числі щодо причин цієї війни, її впливу на енергетичну безпеку та ціни на продовольство по всьому світу.

"Буде представлений єдиний фронт підтримки України. Я переконаний, що саме таким буде результат цієї зустрічі", - додав високий представник ЄС.

Нагадаємо, раніше Боррель також заявив, що ЄС слід розглянути вилучення заморожених валютних резервів РФ на користь України.

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