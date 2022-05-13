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Ердоган виступив проти приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини назвав скандинавські країни "притулком для терористичних організацій".

Ердоган виступив проти приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Туреччина не підтримує плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до НАТО. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Reuters

«Ми стежимо за розвитком подій щодо Швеції та Фінляндії, але ми не дотримуємося позитивних поглядів», – сказав Ердоган журналістам у Стамбулі.

Також він назвав помилкою приєднання до Альянсу Греції.

"Як Туреччина, ми не хочемо повторювати подібні помилки. Крім того, скандинавські країни є притулком для терористичних організацій", - сказав Ердоган. - У деяких країнах вони навіть є членами парламенту. Ми не можемо бути за".

Нагадаємо, 12 травня Фінляндія офіційно оголосила про намір подати заявку на вступ до НАТО в найкоротші терміни. Готовність приєднатися до Альянсу висловила і Швеція, яка має намір також зробити це офіційно. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії в НАТО зміцнить як західний військовий альянс, так і саму країну. Крім того, він зазначив, що Фінляндію тепло приймуть у НАТО, а процес вступу буде плавним і швидким.

Туреччина є членом НАТО вже понад 70 років - з 1952-го. Вступ нових членів до Альянсу мають одноголосно ухвалити усі 30 країн.

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