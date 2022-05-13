ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
ГоловнаСвіт

​Британія запровадила санкції проти Кабаєвої, родичів та колишньої дружини Путіна

"Ми продовжуватимемо запроваджувати санкції проти всіх, хто допомагає і підбурює путінську агресію, поки Україна не переможе".

​Британія запровадила санкції проти Кабаєвої, родичів та колишньої дружини Путіна
Фото: EPA/UPG

Велика Британія розширила список санкцій проти Росії. До нього включені родичі президента РФ Володимира Путіна, його колишня дружина Людмила, яка зараз має прізвище Очеретна, а також його ймовірна коханка Аліна Кабаєва.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

Також під санкціями Ігор Путін та Роман Путін – двоюрідний брат президента РФ із сином.

Зазначається, що Британія посилює тиск на Путіна та його найближче оточення, у тому числі шляхом санкцій проти його "гаманців" та членів сім'ї.

Незважаючи на те, що за деклараціями Путін володіє лише невеликою квартирою в Санкт-Петербурзі, двома радянськими автомобілями, причепом та гаражем, відомо, що його розкішне життя фінансує сім'я, друзі та обрана еліта.

"Ми викриваємо і націлюємося на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна. Ми продовжуватимемо запроваджувати санкції проти всіх, хто допомагає і підбурює путінську агресію, поки Україна не переможе", – наголосила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg  повідомило, що Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, яка очолює раду директорів російського холдингу "Національна медіа-група" і володіє частками майже у всіх основних медіа РФ, і що поширюють державну пропаганду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також