​Британія запровадила санкції проти Кабаєвої, родичів та колишньої дружини Путіна

"Ми продовжуватимемо запроваджувати санкції проти всіх, хто допомагає і підбурює путінську агресію, поки Україна не переможе".

Велика Британія розширила список санкцій проти Росії. До нього включені родичі президента РФ Володимира Путіна, його колишня дружина Людмила, яка зараз має прізвище Очеретна, а також його ймовірна коханка Аліна Кабаєва.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

Також під санкціями Ігор Путін та Роман Путін – двоюрідний брат президента РФ із сином.

Зазначається, що Британія посилює тиск на Путіна та його найближче оточення, у тому числі шляхом санкцій проти його "гаманців" та членів сім'ї.

Незважаючи на те, що за деклараціями Путін володіє лише невеликою квартирою в Санкт-Петербурзі, двома радянськими автомобілями, причепом та гаражем, відомо, що його розкішне життя фінансує сім'я, друзі та обрана еліта.

"Ми викриваємо і націлюємося на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна. Ми продовжуватимемо запроваджувати санкції проти всіх, хто допомагає і підбурює путінську агресію, поки Україна не переможе", – наголосила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, яка очолює раду директорів російського холдингу "Національна медіа-група" і володіє частками майже у всіх основних медіа РФ, і що поширюють державну пропаганду.