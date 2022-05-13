Австралія занепокоїлася через корабель-шпигун Китаю біля свого узбережжя

Судно було в близькості до військових та розвідувальних обʼєктів.

Біля західного узбережжя Австралії відслідкували розвідувальне судно Китаю. Корабель перебував у 50 морських милях від секретного оборонного обʼєкта, пише Reuters.

Австралійський премʼєр-міністр Скотт Моррісон заявив, що корабель ВМС Китаю не був у територіальних водах Австралії, але його присутність у тому регіоні "викликала занепокоєння".

"Це абсолютно точно судно розвідки, і вони слідкують за нами, а ми пильно слідкуємо за ними", – заявив він журналістам.

Шпигунський корабель відслідкували минулого тижня, коли він проходив повз військово-морську станцію звʼязку Гарольда Е. Голта в Ексмуті. Ця станція використовується американськими, австралійськими та союзними підводними човнами.

"Я думаю, це акт агресії. Особливо тому, що він зайшов так далеко на південь", – заявив австралійський міністр оборони Пітер Даттон.

Він додав, що судно було в безпосередній близькості до військових та розвідувальних обʼєктів західного узбережжя.

Посольство КНР у Австралії не відповіло на запит журналістів щодо коментаря.

На 21 березня в Австралії заплановані вибори, і питання загроз національній безпеці з боку Китаю стало головною темою передвиборчої кампанії.