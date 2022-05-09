​Імпорт Китаю з Росії встановив рекорд зростання, експорт впав до найнижчого рівня з початку пандемії

У квітні китайські компанії придбали в Росії товарів на 8,9 мільярдів доларів, що майже на 57% більше, ніж за той самий місяць минулого року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зростання відбулося попри те, що загальний обсяг китайського імпорту з усього світу залишився незмінним. Більшу частину імпорту Китаю з Росії складають енергоносії та сировинні товари.

При цьому, у квітні китайські фірми продали Росії товарів на 3,8 мільярда доларів, що трохи менше, ніж у березні, свідчать офіційні дані в понеділок. Це на 7,7% менше, ніж роком раніше, і стало найнижчим показником з березня 2020 року, коли на світову торгівлю дуже вплинув початковий спалах Covid-19.

Основні статті китайського експорту до Росії включають смартфони та компоненти для мікропроцесорів та комп’ютерів.

Нагадаємо, за два місяці повномасштабного вторгнення в Україну високопосадовці США не виявили відкритої військової чи економічної підтримки Росії з боку Китаю.