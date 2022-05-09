Сольський: Українські порти мають бути розблоковані для експорту зерна

Наслідки блокування українських портів будуть глобальними для усього світу. Ціни на харчові продукти навіть в Європі можуть зрости на 25-30%.

Про це на брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає кореспондент LB.

«Наслідки агресії (на продовольчу безпеку світу - ред.) є зрозумілі та очевидні. Інше питання у тому, що їх ще до кінця не відчули. Бо ще є резерви. Деякі країни, як Китай, агресивно поводили минулого року себе на ринку. Та формували значно більші резерви, ніж у звичайні часи. Інші країни: Північної Африки та Близького Сходу — мають певні запаси по зерну. Але значна частина орієнтована до нового врожаю. Та є ще умовна надія, що протягом 2-3 та 4 місяців ще щось зміниться», — заявив він.

Сольський наголосив, що у разі, коли країни «не побачать великого потоку зерна з портів України, починаючи з кінця липня почнеться настрій, близький до паніки. Бо для них це вже критично. Зараз вони переплачують. Але другий місяць. Напевно, це ще не так боляче. Але, коли вони побачать, що буде через 2-3 місяці за умови, якщо українські порти не будуть розблоковані, не знайдуться інші логістичні шляхи, ми їх голоси будемо чути все більше та більше».

За його оцінками, дефіцит українського зерна буде мати глобальні наслідки.

«Це вже відображається на цінах на харчові продукти у будь-якій країні світу. Бо є загальний баланс попиту та пропозиції. Його ніхто не усував. Поки ще кінець сезону і це ще не так відчувається... Думаю, що це відчують навіть країни, які ніколи про це не задумувалися. Коли навіть в європейських країнах м'ясо та яйця на полицях подорожчають на 25-30%, а це цілком можливо найближчим часом.., то всі ці заяви будуть дедалі голосніші», - сказав Сольський.

Також Сольський повідомив, що до Криму окупанти вивезли до 500 тисяч тон зерна, втрати України складають сотні мільйонів доларів.

За словами міністра, Україна засіяла на 25-30% менше культур, ніж торік. Зменшено об’єми посівної ярої кукурудзи, а фермери через проблеми з логістикою, паливом та технікою переходять на посівну дешевших культур.

Нагадаємо, що наприкінці березня Верховна Рада України звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. Рада призначила на його місце Миколу Сольського, який очолював парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики.