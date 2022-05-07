Шмигаль: Уряд ухвалив рішення, які допоможуть залучити в Україну до $1,6 млрд

Кошти планують отримати від МБРР, МАР та Японії.

Кабмін на засіданні 7 травня затвердив низку рішень, які допоможуть залучити в Україну до 1,6 млрд дол.

Про це йдеться на сайті українського уряду.

"Україні сьогодні потрібна підтримка міжнародних партнерів, аби фінансувати видатки, які значно зросли під час війни. Ми провели перемовини зі Світовим банком і погодили надання його структурами підтримки державним органам та бюджетним установам освітньої сфери шляхом часткового відшкодування видатків державного бюджету на виплату заробітної плати", – зазначив очільник КМУ Денис Шмигаль.

За його словами, уряд затвердив проєкти щодо залучення коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародної асоціації розвитку (МАР) на загальну суму до $1,5 млрд.

Також до 100 млн. дол. планують отримати від Японії - Кабмін затвердив відповідну угоду з урядом країни. Україна залучить кредит від Японського агентства міжнародного співробітництва.

"В межах угоди Уряд матиме змогу залучити до 100 млн доларів США (13 млрд японських єн), які будуть спрямовані на забезпечення пріоритетних видатків державного бюджету", - додали в пресслужбі КМУ.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін ухвалив рішення утворити делегацію від України, яка братиме участь у переговорах з представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку для отримання майже $1,5 млрд.

Днями на Міжнародній донорській конференції в Польщі українській стороні вдалося мобілізувати для відбудови нашої держави $6,5 млрд.