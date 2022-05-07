Українці зможуть одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти, − Денис Шмигаль

Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо одночасного оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Відповідне рішення було ухвалене урядом сьогодні, інформує сайт Кабміна.

"Продовжуємо робити державні послуги для громадян зручними та швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проєкт, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно", − заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що нововведення дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного стану. У проєкті зазначається, що метою затвердження документу є удосконалення надання адміністративних послуг у сфері міграції та мінімізація часу для отримання паспортів в умовах введення та продовження воєнного стану.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" знову доступні цифрові паспорти.