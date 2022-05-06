У Чернівецькій області генерального директора лікарні викрили на незаконному використанні автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора України.

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З’ясувалося, що після прибуття на територію України автомобілі швидкої допомоги не були розподілені на потреби армії чи лікарень. Натомість вони були зареєстровані за благодійною організацією, яку очолює цей же керівник лікарні, та використовувалися для надання платних послуг громадянам.

Також у рамках розслідування кримінального провадження задокументовано одержання посадовцем 16 000 грн неправомірної вигоди за нецільове використання майна медичного закладу (ч. 3 ст. 368 КК України). За цим фактом йому наразі повідомлено про підозру.

Слідство встановлює всі обставини та причетних до розкрадання, привласнення чи незаконного використання гуманітарної допомоги осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області.

Нагадаємо, заступника голови Пустомитів Андрія Луківа затримали на хабарі. Посадовець вимагав у волонтера 100 тис. грн за передачу автобуса для військових.