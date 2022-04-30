Секретарю Радбезу Росії Патрушеву повідомили підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України секретарю Ради безпеки Росії Миколі Патрушеву заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

Патрушев на позачерговому засіданні Радбезу 21 лютого закликав до визнання Росією "незалежності" ОРДЛО, повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, високопосадовець, будучи представником влади держави-агресора, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками для реалізації заздалегідь розробленого плану щодо порушення територіальної цілісності України, на позачерговому засіданні Радбезу 21 лютого 2022 року публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності та суверенітету повністю ними контрольованих псевдоутворень "ДНР" та "ЛНР", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ.

В Офісі генпрокурора додали, що раніше до кримінальної відповідальності було заочно притягнуто заступника голови Радбезу РФ та ще 8 членів.