Російські загарбники сьогодні продовжили обстріли Запорізької області. Під вогонь потрапило місто Василівка, а також фермерські господарства в громадах.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"Цієї ночі російські окупанти обстріляли фермерське господарство Таврійської територіальної громади. Внаслідок цього пошкоджено інфраструктуру, господарську техніку та насіння соняшника. Постраждалих немає. Вдень ворожий авіаснаряд влучив на територію фермерського господарства у селі Воздвиженка Пологівського району. Внаслідок вибуху зруйновано споруди та загинули свійські тварини. Інформація щодо постраждалих громадян уточнюється", - зазначили в адміністрації.

Фото: Пресслужба Запорізької ОВА

Фото: Пресслужба Запорізької ОВА

В ОВА кажуть - близько 19-ої години жителі міста Василівка почали повідомляти про обстріли.

"Російські військові гатять по місту, яке взагалі не має військової інфраструктури, знищуючи оселі мирних жителів", - підкреслили в адміністрації.

Нагадаємо, від початку військової агресії з боку Росії зафіксовано 213 викрадень цивільних осіб у Запорізькій області. А нині поліцейські затримали в області двох російських інформаторів.