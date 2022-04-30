Затримані співпрацювали з окупантами, отримували від них зброю та амуніцію, залякували населення і відкрили вогонь з автоматичної зброї по жителям селища Велика Димерка.

Правоохоронці повідомили про підозру двом колаборантам, які розстріляли мирних жителів у Київській області.

Як зазначили в пресслужбі поліції Київщини, затримані активно співпрацювали з окупаційними військами РФ.

"11 березня під час окупації села Залісся двоє місцевих мешканців співпрацювали з військами російської федерації, отримували від них зброю та амуніцію, залякували населення, більше того відкрили вогонь з автоматичної зброї по жителям селища Велика Димерка", - повідомили правоохоронці.

Колаборантів затримали. Нині за фактом державної зради, умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю і боєприпасами поліцейські за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру.

Фото: Пресслужба поліції Київщини

Фото: Пресслужба поліції Київщини

Фото: Пресслужба поліції Київщини

Нагадаємо, днями Донецька прокуратура повідомила про підозру в держзраді псевдозаступниці "голови" Маріуполя. А в Харкові СБУ виявила прихований склад запчастин для танків, які призначалися для російських окупантів. Нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин.