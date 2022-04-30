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Головнокомандувач ЗСУ розповів про військового, який після травми повернувся до побратимів у бій

Владислав 26 лютого пішки дістався до найближчого військомату, щоб стати до лав захисників. 

Головнокомандувач ЗСУ розповів про військового, який після травми повернувся до побратимів у бій
Владислав Рішала
Фото: Головнокомандувач ЗСУ в Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про військового з позивним "Рішала", який пішов боронити Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Отримавши бойову травму – контузію – чоловік після тижня в шпиталі повернувся до побратимів у бій, написав Залужний в Facebook.

До початку наступу Владислав "Рішала" працював у сфері GPS-моніторингу. Дізнавшись про повномасштабний напад Росії, він зразу ж вирішив піти до військкомату. Військовий досвід у нього був зі строкової служби в армії.

"Дочекався маму, поговорив з нею. Розумієте, я не збирався їхати з Києва, це моє місто. Для себе я вбачав тільки один варіант – йти захищати свою землю. Чекати повістку не збирався, вирішив діяти", – розповів Владислав.

26 лютого він пішки дістався до найближчого військкомату, оскільки транспорт не їздив. Там йому запропонували приєднатися до 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. 

"26-го я вже був у частині, де нам видали амуніцію. Ну і, власне, одразу я потрапив на Мощун, – говорить Владислав. – Найтяжчим особисто для мене був момент, коли я вперше отримав контузію. Тиждень був у шпиталі, вилікувався, повернувся до побратимів – і знову в бій", – поділився захисник. 

Читайте за посиланням розповідь Залужного про військового Олександра, який повернувся з Франції, де працював далекобійником, щоб боронити державу.

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