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Тимошенко розповів, як триває відновлення інфраструктури на Київщині

"На сьогодні повністю або частково відновлено надання послуг з централізованого водопостачання у 119 із 123 населених пунктів області".

Тимошенко розповів, як триває відновлення інфраструктури на Київщині
Фото: скріншот

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко оприлюднив інформацію про стан відновлення інфраструктури Київщини.

У своєму Telegram Тимошенко зазначив, що станом на 30 квітня "повністю або частково відновлено надання послуг з централізованого водопостачання у 119 із 123 населених пунктів області".

"Запуск водопостачання у Гостомелі, що першим взяв на себе удар війни, заплановано на друге травня. Наразі його мешканці мають доступ до питної води", - додав заступник керівника ОПУ.

Фото: Telegram/Кирило Тимошенко

Фото: Telegram/Кирило Тимошенко

Фото: Telegram/Кирило Тимошенко

За минулу добу вдалося повністю під'єднати 15 населених пунктів до електропостачання. У ще 117 відновили газопостачання.

"Також фахівці почали підготовку Мощуна та Забуччя до запуску газу", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, напередодні Ірпінь приєднали до водопровідної системи Києва. Також у Бучі та Ірпені було запущено системи водопостачання.

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