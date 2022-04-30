Центр протидії дезінформації розвінчав російські фейки про ленд-ліз для України

Центр протидії дезінформації при РНБО України розвінчав фейки російської пропаганди про надання Україні ленд-лізу.

Окупанти взялися поширювати інформацію, що начебто "за ленд-ліз розплачуватимуться багато майбутніх поколінь громадян України".

"Загалом борги можуть виникнути лише у разі, якщо після війни з рф Україна захоче залишити військове обладнання, отримане за рахунок ленд-лізу. При цьому все знищене та втрачене під час бойових дій обладнання списується", - роз'яснили в ЦПД.

Пропагандисти країни-агресора також звинуватили США в тому, що Вашингтон начебто знав про скорий початок війни і готувався до цього, тож проєкт про ленд-ліз зареєстрував ще в січні.

"Сенатори представили проєкт про постачання Україні зброї за ленд-лізом на початку січня. Однак, збір підписів сенаторів, що був розпочатий 19.01.2022 року, закінчився лише 24.03.2022 року. І тільки після цього його було передано на розгляд Комітету Сенату з міжнародних відносин. Водночас, представлення проєкту в Сенаті абсолютно не гарантує його ухвалення", - спростували дезінформацію РФ у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України. Закон було розглянуто 28 квітня Палатою представників та проголосовано.