Окупанти так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки, – СБУ

За таке "поранення" вони сподіваються ще й на грошову компенсацію.

Російські окупанти так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки. За таке "поранення" вони сподіваються ще й на грошову компенсацію від РФ.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

"Да я, блин, думаю е*нуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Либо зах*ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" – радиться один із окупантів зі своєю дівчиною.

Та відповідає, що було б краще вистрілити собі в ногу. Однак путінський вояка, вочевидь, уже досконально вивчив це питання і відповідає, що "так нє прокатит": "Это самострел будет, так нельзя!"

Раніше СБУ оприлюднила розмову командира батальйону російської армії з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. "ДНР". З неї зрозуміло, що окупанти починають панікувати лише від згадки про Чорнобаївку.