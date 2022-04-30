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Російські війська обстріляли Добропілля, поранено 7 людей, зокрема трьох дітей

Одного пораненого ушпиталили, решта лікуються амбулаторно.

Російські війська обстріляли Добропілля, поранено 7 людей, зокрема трьох дітей
Фото: t.me/mvs_ukraine

У суботу, 30 квітня, російська армія обстріляла місто Добропілля на Донеччині. Внаслідок цього поранено 7 людей, троє із яких – діти.

Про це інформують у пресцентрі Міністерства внутрішніх справ.

"До ДСНС області надійшла інформація, що в м. Добропілля Покровського району відбувся обстріл. Як наслідок 7 осіб отримали травми, з них троє дітей 2015, 2015, та 2017 р.н.", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік 1973 року народження отримав черепно-мозкову травму. Наразі його госпіталізовано до хірургічного відділення Добропільської лікарні інтенсивного лікування.

Решта травмованих проходять амбулаторне лікування.

Фото: t.me/mvs_ukraine

Фото: t.me/mvs_ukraine

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