​Росіяни добивають Комишуваху, – голова Луганської ОВА

Зруйновано школу і сільраду, зафіксовано влучання у двоповерховий будинок, де ще не евакуювалися двоє жителів.

Удень 30 квітня російські війська відкрили щільний вогонь по Комишувасі, що у Попаснянській громаді на Луганщині. Зруйновано школу та багатоквартирний будинок.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Один зі снарядів потрапив у школу. Зруйновано будівлю сільради. Також зафіксовано влучання в двоповерховий будинок, де ще не евакуювалися двоє жителів. Інформацію щодо жертв уточнюємо", – розповів очільник Луганщини.

Він додав, що загалом у Комишувасі залишилися близько 100 осіб.