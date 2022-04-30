​Росіяни добивають Комишуваху, – голова Луганської ОВА

Удень 30 квітня російські війська відкрили щільний вогонь по Комишувасі, що у Попаснянській громаді на Луганщині. Зруйновано школу та багатоквартирний будинок.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
"Один зі снарядів потрапив у школу. Зруйновано будівлю сільради. Також зафіксовано влучання в двоповерховий будинок, де ще не евакуювалися двоє жителів. Інформацію щодо жертв уточнюємо", – розповів очільник Луганщини.
Він додав, що загалом у Комишувасі залишилися близько 100 осіб.
Раніше в Попасній на Луганщині російські війська обстріляли два евакуаційні автобуси. Українські військові змогли потрапити на місце зникнення цих автобусів. Один автобус розстріляли окупанти, у ньому є сліди крові, але людей там немає. Інший автобус зник — з водієм зв'язку теж немає.