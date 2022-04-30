Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
ГоловнаСуспільствоВійна

На Луганщині окупанти захопили контейнери з одягом ЗСУ, можливі провокації

Гайдай закликав людей бути пильними.

На Луганщині окупанти захопили контейнери з одягом ЗСУ, можливі провокації
Фото: luganskua.com

На Луганщині російські загарбники знайшли одяг Збройних Сил України, тому можуть готуватися до провокацій. 

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«У нас є підтверджена інформація, що росіяни знайшли декілька контейнерів з формою наших військових. Ми не можемо сказати заздалегідь, на які саме провокації вони готові піти. Чого ми тільки на Луганщині не бачили за час окупації», – заявив Гайдай.

Тому керівник Луганської ОВА закликав людей бути пильними.

Нагадаємо, що 30 квітня із Лисичанська представники української влади евакуювали 35 жителів, серед яких діти, із Сєвєродонецька – п’ятьох.

За словами Гайдая, російські окупанти на Луганщині хочуть здолати оборону ЗСУ на Попаснянському напрямку, у Гірській громаді та в Рубіжному.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також