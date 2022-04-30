На Луганщині російські загарбники знайшли одяг Збройних Сил України, тому можуть готуватися до провокацій.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«У нас є підтверджена інформація, що росіяни знайшли декілька контейнерів з формою наших військових. Ми не можемо сказати заздалегідь, на які саме провокації вони готові піти. Чого ми тільки на Луганщині не бачили за час окупації», – заявив Гайдай.

Тому керівник Луганської ОВА закликав людей бути пильними.

Нагадаємо, що 30 квітня із Лисичанська представники української влади евакуювали 35 жителів, серед яких діти, із Сєвєродонецька – п’ятьох.

За словами Гайдая, російські окупанти на Луганщині хочуть здолати оборону ЗСУ на Попаснянському напрямку, у Гірській громаді та в Рубіжному.