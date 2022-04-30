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Вранці 30 квітня з Луганщини евакуювали 40 людей

Евакуація триває.

Вранці 30 квітня з Луганщини евакуювали 40 людей
Фото: Сергій Гайдай / Телеграм

Із Лисичанська представники української влади евакуювали 35 жителів, серед яких діти, із Сєвєродонецька – п’ятьох.

Про це повідомляє у Телеграм керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Незважаючи на підвищені ризики, ми проводимо евакуацію щодня. Вчора втратили два автобуси в Попасній, нещодавно один – в Рубіжному. Намагаємося врятувати всіх бажаючих, до яких ще можна добратися транспортом. Залишаються на Луганщині ще й батьки з дітьми, яким краще було би скоріше відновити навчання. Але чомусь дорослі не квапляться з евакуацією. От сьогодні врятували чотирьох дітей з Лисичанська", - написав Гайдай.

Загалом, за його словами, 30 квітня вже виїхали до інших областей 40 осіб. Евакуація триває.

За словами Гайдая, російські окупанти на Луганщині хочуть здолати оборону ЗСУ на Попаснянському напрямку, у Гірській громаді та в Рубіжному.

29 квітня російські військові зруйнували та пошкодили 20 будинків та дві школи в Луганській області. У Попасній на Луганщині російські війська обстріляли два евакуаційні автобуси.

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