У результаті обстрілів на Луганщині загинула одна людина, троє поранених, зруйнувано 20 будинків та дві школи (оновлено)

За 29 квітня російські військові зруйнували та пошкодили 20 будинків та дві школи в Луганській області. Відомо тільки про ті обʼєкти, про які повідомили місцеві мешканці або були зафіксовані рятувальниками.

Загалом за за пʼятницю ворог вчинив 16 масованих артилерійських атак, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Так, сьогодні вночі диспетчер отримав повідомлення про влучання російського снаряду по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум’ям. Є випадки із займанням покинутого житла чи пошкодженням без розповсюдження вогню. Про це вже не завжди повідомляють, тому що зараз таке трапляється десятки разів на день. Ще два будинки палали у Новодружеську – наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли", – написав він.

Іще пʼять житлових будинків пошкоджено в Гірському, 10 – в Оріховому.

Вчора зранку російською армією була обстріляна будівля школи в нових районах Сєвєродонецька – там загорівся кабінет. Пізніше стало відомо про пошкодження ще одного навчального закладу. Крім того, під час доставки ліків у Сєвєродонецьку лікарню під обстріл потрапило поліцейські авто та службовий автобус.

Оновлено. У результаті ворожого обстрілу населених пунктів Луганської області загинула одна особа, ще троє поранені. Також було обстріляно поліцейського та автомобіль із волонтерами. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Нагадаємо, на Донецькій та Луганській областях зокрема зараз сконцентровані сили противника. Росіяни ведуть невпинні обстріли та чинять спроби наступу, які українські захисники відбивають.