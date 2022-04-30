​Росія хотіла обміняти наших цивільних на військовополонених, - Верещук

У РФ знаходиться більше тисячі заручників - у тому числі майже 500 жінок.

Віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що під час обмінів полоненими російська сторона намагалася обміняти українське цивільне населення на військовополонених, що прямо заборонено Женевськими конвенціями.

Про це повідомляє BBC.

"За нашою інформацією, там знаходиться більше тисячі заручників - у тому числі майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях і слідчих ізоляторах в Курську, Брянську, Рязані, Ростові", - розповіла Верещук.

Вона також зазначила, що РФ відмовляється повертати цивільних жінок. За її словами, Київ навіть має намір відмовлятися від обмінів, якщо в списку немає жінок, інакше їх просто не врятувати.

Верещук також наголосила, що вільнені з російського полону цивільні часто піддавалися тортурам, доходило навіть до ампутації кінцівок, у деяких виявляли зараження крові.

Нагадаємо, 28 квітня відбувся сьомий з початку повномасштабного вторгнення РФ Україну обмін полоненими. З російського полону звільнили 45 українців - 13 офіцерів і 20 солдатів (з яких 5 поранені), а також - 12 цивільних громадян.