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Міжнародні партнери пропонували Україні передати Запорізьку АЕС під контроль Росії, - Зеленський

За словами президента на станції зараз перебувають працівники "Росатому".

Міжнародні партнери пропонували Україні передати Запорізьку АЕС під контроль Росії, - Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю польським медіа повідомив, що міжнародні партнери пропонували Україні передати Запорізьку АЕС під контроль Росії. Однак Україна відмовилися. Про це повідомляє УНІАН.

"Ми відмовилися від цього тому, що коли там наші спеціалісти – ми несемо відповідальність, а якщо спеціалісти РФ - ми не можемо нести відповідальність за такий ядерний об'єкт. І тому на сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але це також "більш-менш", тому що там ходять бойовики", - розповів Зеленський.

Він також додав, що спершу представники МАГАТЕ заявляли, що ніяких влучань по ЗАЕС не було, однак це не так. 

"Вони влучили по ядерному блоку, але є там достатньо потужний захист... Але з усім тим - це велика загроза досі, тому що на сьогодні частина атомної електростанції... окупована російськими військовими", - пояснив Зеленський.

Президент України додав, що наразі на станції є працівники "Росатому", однак компанія це приховує. Водночас, їхні фахівці уже намагалися повернутися в Росію під різними приводами. Наразі Україна чекає на розблокування ЗАЕС.

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти захопили два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що загарбники залишили територію ЧАЕС. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.

Під час обстрілів ЗАЕС російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, нанісши шкоду, яка за попередніми оцінками складає 18,3 млрд гривень.

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