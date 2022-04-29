Президент України Володимир Зеленський нагородив дванадцятьох українських захисників орденом "Золота Зірка". Ще троє героїв отримали нагороди посмертно. Про це президент повідомив під час вечірнього звернення.

"Сьогодні в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці я вручив нагороди нашим захисникам і членам родин загиблих воїнів. Ордени «Золота Зірка» отримали Герої України: підполковник Сергій Бурковський, капітан Віталій Гураль, старший лейтенант Дмитро Дозірчий, підполковник Олександр Зугравий, полковник Дмитро Кащенко, майор Олександр Кукурба, капітан Олег Пасічник, підполковник Вʼячеслав Циганков, полковник медичної служби Олександр Слєсаренко, підполковник Леонід Хода, полковник Денис Чаюк і генерал-лейтенант Сергій Наєв", - повідомив президент.

Крім того трьох військовослужбовців президент нагородив посмертно. Нагороди отримали рідні сержанта Володимира Балюка, майстер-сержанта Олександра Цюпака та майора Павла Сбитова.

Нагадаємо, що вчора, 28 квітня, Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 214 українських захисників, 14 із них нагороджено посмертно.