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"Призначеному" окупантами "керівнику" Херсона теж оголосили підозру в державній зраді

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення. 

"Призначеному" окупантами "керівнику" Херсона теж оголосили підозру в державній зраді
Олександр Кобець
Фото: СБУ

Служба безпеки України заочно оголосила підозру так званому керівнику Херсонської міської адміністрації, "призначеному" окупантами. Мова йде про Олександра Кобця. 

Після початку тимчасової окупації Херсона в росіян виникли труднощі з пошуком колаборантів, адже населення має проукраїнську позицію. Через це російським спецслужбам довелося "діставати з кишені" свою агентуру, повідомили в пресслужбі СБУ

Ці колаборанти не мають жодного авторитету в херсонців, а єдине, що їх повʼязує з обласним центром – колишній досвід роботи в різних структурах міста та області.

"Такою особою виявився мешканець Києва, який до 1991 року проживав у Херсоні. Саме його російські окупаційні війська 26 квітня 2022 року оголосили «керівником міської адміністрації»", – зазначили в СБУ.

Підозра оголошена також проголошеному окупантами "керівнику обласної адміністрації" Володимиру Сальдо, який тричі обирався мером Херсона і був народним депутатом. 

"Зрадників очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – додали в СБУ. 

Нагадаємо, окупанти збираються перевести Херсонську область на розрахунки в рублях. Через дії ворога Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи. 

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