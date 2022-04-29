Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.
"Призначеному" окупантами "керівнику" Херсона теж оголосили підозру в державній зраді
Служба безпеки України заочно оголосила підозру так званому керівнику Херсонської міської адміністрації, "призначеному" окупантами. Мова йде про Олександра Кобця.
Після початку тимчасової окупації Херсона в росіян виникли труднощі з пошуком колаборантів, адже населення має проукраїнську позицію. Через це російським спецслужбам довелося "діставати з кишені" свою агентуру, повідомили в пресслужбі СБУ.
Ці колаборанти не мають жодного авторитету в херсонців, а єдине, що їх повʼязує з обласним центром – колишній досвід роботи в різних структурах міста та області.
"Такою особою виявився мешканець Києва, який до 1991 року проживав у Херсоні. Саме його російські окупаційні війська 26 квітня 2022 року оголосили «керівником міської адміністрації»", – зазначили в СБУ.
Підозра оголошена також проголошеному окупантами "керівнику обласної адміністрації" Володимиру Сальдо, який тричі обирався мером Херсона і був народним депутатом.
"Зрадників очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – додали в СБУ.
Нагадаємо, окупанти збираються перевести Херсонську область на розрахунки в рублях. Через дії ворога Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи.