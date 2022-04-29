"Призначеному" окупантами "керівнику" Херсона теж оголосили підозру в державній зраді

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Служба безпеки України заочно оголосила підозру так званому керівнику Херсонської міської адміністрації, "призначеному" окупантами. Мова йде про Олександра Кобця.

Після початку тимчасової окупації Херсона в росіян виникли труднощі з пошуком колаборантів, адже населення має проукраїнську позицію. Через це російським спецслужбам довелося "діставати з кишені" свою агентуру, повідомили в пресслужбі СБУ.

Ці колаборанти не мають жодного авторитету в херсонців, а єдине, що їх повʼязує з обласним центром – колишній досвід роботи в різних структурах міста та області.

"Такою особою виявився мешканець Києва, який до 1991 року проживав у Херсоні. Саме його російські окупаційні війська 26 квітня 2022 року оголосили «керівником міської адміністрації»", – зазначили в СБУ.

Підозра оголошена також проголошеному окупантами "керівнику обласної адміністрації" Володимиру Сальдо, який тричі обирався мером Херсона і був народним депутатом.

"Зрадників очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – додали в СБУ.

Нагадаємо, окупанти збираються перевести Херсонську область на розрахунки в рублях. Через дії ворога Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи.