У Чернігівській ОВА попередили про знищення боєприпасів: вибухи можуть лунати в кількох населених пунктах

Протягом найближчої години біля села Шестовиця, що в Киїнській територіальній громаді, вибухотехніки знищать боєприпаси шляхом підриву.

Про це попередив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус у Telegram.

"Звуки від вибухів ймовірно буде чути у Чернігові та прилеглих селах", – зазначив він.

Нещодавно потужну авіабомбу вагою в 100 кг українські сапери ліквідували в Ірпені. Вивезти за межі міста її було неможливо.