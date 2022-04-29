Ворожі боєприпаси знищуватимуть біля села Шестовиця.
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У Чернігівській ОВА попередили про знищення боєприпасів: вибухи можуть лунати в кількох населених пунктах
Ілюстративне фото
Протягом найближчої години біля села Шестовиця, що в Киїнській територіальній громаді, вибухотехніки знищать боєприпаси шляхом підриву.
Про це попередив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус у Telegram.
"Звуки від вибухів ймовірно буде чути у Чернігові та прилеглих селах", – зазначив він.
Нещодавно потужну авіабомбу вагою в 100 кг українські сапери ліквідували в Ірпені. Вивезти за межі міста її було неможливо.
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