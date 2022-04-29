Глави урядів підкреслюють, що українці потребують політичної підтримки і гуманітарної та військової допомоги.
"Ми не платитимемо рублями за кров України", – Моравецький після зустрічі з премʼєром Чехії
Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький провів у Варшаві зустріч з головою уряду Чехії Петром Фіалою.
Вони обговорювали підтримку України та протидію Росії, повідомив Моравецький у Twitter.
"Як і 15 березня в Києві, так і сьогодні у Варшаві, ми надсилаємо чіткий сигнал: Україна потребує політичної підтримки, гуманітарної та військової допомоги. Польща та Чехія будують енергетичну співпрацю, яка зміцнить незалежність від РФ. Ми не будемо платити рублями за кров України", – наголосив премʼєр-міністр Польщі.
Нагадаємо, Польщі, як і Болгарії, Росія припинила постачання газу у відповідь на відмову сплачувати рублями, а не євро.
Ультиматум про рублеві розрахунки на початку квітня висунув президент РФ. Це повʼязано з намаганням втримати на плаву російську економіку, уражену санкціями за війну в Україні.
В Євросоюзі попередили, що розглядатимуть відкриття європейськими енергетичними компаніями другого рахунку в Газпромбанку в рублях як порушення санкцій проти Росії.
Все більше європейських країн починають вибудовувати енергетичну незалежність від РФ і відмовляються від її нафти і газу.