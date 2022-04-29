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"Ми не платитимемо рублями за кров України", – Моравецький після зустрічі з премʼєром Чехії

Глави урядів підкреслюють, що українці потребують політичної підтримки і гуманітарної та військової допомоги. 

"Ми не платитимемо рублями за кров України", – Моравецький після зустрічі з премʼєром Чехії
Премʼєри Польщі та Чехії
Фото: Матеуш Моравецький

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький провів у Варшаві зустріч з головою уряду Чехії Петром Фіалою

Вони обговорювали підтримку України та протидію Росії, повідомив Моравецький у Twitter.

"Як і 15 березня в Києві, так і сьогодні у Варшаві, ми надсилаємо чіткий сигнал: Україна потребує політичної підтримки, гуманітарної та військової допомоги. Польща та Чехія будують енергетичну співпрацю, яка зміцнить незалежність від РФ. Ми не будемо платити рублями за кров України", – наголосив премʼєр-міністр Польщі. 

Нагадаємо, Польщі, як і Болгарії, Росія припинила постачання газу у відповідь на відмову сплачувати рублями, а не євро.

Ультиматум про рублеві розрахунки на початку квітня висунув президент РФ. Це повʼязано з намаганням втримати на плаву російську економіку, уражену санкціями за війну в Україні.

В Євросоюзі попередили, що розглядатимуть відкриття європейськими енергетичними компаніями другого рахунку в Газпромбанку в рублях як порушення санкцій проти Росії.

Все більше європейських країн починають вибудовувати енергетичну незалежність від РФ і відмовляються від її нафти і газу. 

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