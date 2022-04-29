Велика Британія надсилає групу експертів для розслідування воєнних злочинів росіян

Лондон допоможе притягти до відповідальності режим Путіна за свої дії, пообіцяла Ліз Трасс.

Велика Британія надішле в Україну групу експертів з воєнних злочинів, щоб допомогти розслідувати звірства російських військ.

Про це повідомляє CNN.

Експерти прибудуть до Польщі наступного тижня для зустрічі з представниками українського уряду, міжнародними партнерами, неурядовими організаціями та біженцями, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії.

До складу команди, зокрема, увійдуть експерти з питань сексуального насильства.

«Росія принесла в Україну варварство і вчинила підлі звірства, в тому числі проти жінок, – йдеться в заяві Ліз Трасс. – Британський досвід допоможе розкрити правду і притягнути до відповідальності режим Путіна за свої дії. Справедливість переможе».

Британське МЗС також повідомляє, що міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у п’ятницю відвідає Гаагу, щоб зустрітися з головою Міжнародного кримінального суду, суддею Пйотром Гофманським.

Трасс також проведе перемовини зі своїм голландським колегою Вопке Гукстра, щоб домовитися про координацію зусиль у притягненні Росії до відповідальності.

Нагадаємо, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднався до спільної слідчої групи України, Литви та Польщі щодо розслідування злочинів Росії.