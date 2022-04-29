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Велика Британія надсилає групу експертів для розслідування воєнних злочинів росіян

Лондон допоможе притягти до відповідальності режим Путіна за свої дії, пообіцяла Ліз Трасс.

Велика Британія надсилає групу експертів для розслідування воєнних злочинів росіян
Фото: ЕРА/UPG

Велика Британія надішле в Україну групу експертів з воєнних злочинів, щоб допомогти розслідувати звірства російських військ.

Про це повідомляє CNN.

Експерти прибудуть до Польщі наступного тижня для зустрічі з представниками українського уряду, міжнародними партнерами, неурядовими організаціями та біженцями, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії.

До складу команди, зокрема, увійдуть експерти з питань сексуального насильства.

«Росія принесла в Україну варварство і вчинила підлі звірства, в тому числі проти жінок, – йдеться в заяві Ліз Трасс. – Британський досвід допоможе розкрити правду і притягнути до відповідальності режим Путіна за свої дії. Справедливість переможе».

Британське МЗС також повідомляє, що міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у п’ятницю відвідає Гаагу, щоб зустрітися з головою Міжнародного кримінального суду, суддею Пйотром Гофманським. 

Трасс також проведе перемовини зі своїм голландським колегою Вопке Гукстра, щоб домовитися про координацію зусиль у притягненні Росії до відповідальності.

Нагадаємо, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднався до спільної слідчої групи України, Литви та Польщі щодо розслідування злочинів Росії.

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