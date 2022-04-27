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Захід має подвоїти підтримку України, – Ліз Трасс

Великобританія й інші західні держави мають надати Україні військові літаки.

Захід має подвоїти підтримку України, – Ліз Трасс
Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс
Фото: ЕРА/UPG

Великобританія та інші західні держави мають надати Україні військові літаки у межах довгострокової військової підтримки нашої країни.

Про це заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс, яка виступить із зовнішньополітичною промовою в лондонському Mansion House, пише BBC.

У її промові буде йтися про те, що Захід “має бути готовим до довгострокової перспективи і подвоїти нашу підтримку” України.

“Після вторгнення Росії Україна неодноразово просила союзників постачати важке озброєння, як-от літаки та танки. НАТО в основному надало легке озброєння через побоювання ескалації. Пані Трасс розповість аудиторії в особняку лондонського Сіті, що “доля України висить на волосині” і що Захід “не може заспокоюватися”, – зазначає видання.

“Якщо Путін доб'ється успіху, це принесе всій Європі неймовірні страждання і матиме жахливі наслідки для всього світу. Ми більше ніколи не відчуватимемо себе в безпеці”, – заявить вона.

“Тяжке озброєння, танки, літаки – глибоко занурюємося в наші запаси, нарощуємо виробництво. Нам необхідно зробити це все”, – пише BBC.

Трасс також повторить заклик до збільшення видатків Великобританії на оборону.

Нагадаємо, Трасс раніше заявила, що "ми не заспокоїмось, поки Путін не зазнає поразки, а Україна - не переможе".

Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив 26 квітня, що британці можуть передати Україні протикорабельні ракети "Брімстоун" (Brimstone) у найближчі кілька тижнів.

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