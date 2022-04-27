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Греція допоможе Болгарії після відмови від постачань газу Росією

У травні Греція планує провести декілька постачань скрапленого газу. 

Греція допоможе Болгарії після відмови від постачань газу Росією
Фото: EPA/UPG

Греція допоможе Болгарії відреагувати на рішення Росії припинити постачання газу. Про це повідомили в канцлярії грецького премʼєр-міністра, пише New York Times.

Лідер Греції Кіріакос Міцотакіс уже поговорив телефоном з премʼєр-міністром Болгарії Кірілом Петковим. 

Наступного місяця Греція планує здійснити декілька постачань скрапленого природного газу до Болгарії. 

Нагадаємо, сьогодні вранці "Газпром" оголосив про повну призупинку постачання компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями. 

У березні президент РФ підписав указ про переведення розрахунків за російських газ з євро в рублі. Путін заявив, що "колективний Захід заморожуванням російських резервів оголосив дефолт перед Росією і підвів межу під надійністю своїх валют". 

Такий крок викликаний бажанням держави-окупантки укріпити свою валюту та оголосити Європі економічну війну, заявляв голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

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