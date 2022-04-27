Польща ухвалила додаткові санкції проти Росії, зокрема щодо "Газпрому"

Польща ухвалила додаткові власні санкції проти Росії та її олігархів. Про це у вівторок повідомив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, пише TVN24.

За його словами, метою обмежувальних заходів є удар по російській економіці, щоб вона не могла вести війну в Україні.

"Польський санкційний список є додатковим до санкційних пакетів ЄС і поширюється на російських олігархів та осіб, які мають реальні інтереси в нашій країні", – повідомив Камінський.

Обмеження передбачають замороження фінансових активів та майна компаній, заборону на участь у публічних торгах та у випадку з олігархами – заборону на вʼїзд на територію Польщі.

Під санкції потрапив "Газпром" – обмеження стосуються діяльності власника газопроводу "Ямал-Європа" "Європол Газ", російського олігарха Вячеслава Кантора, який володіє 20% акцій польської державної компанії "Азоти". Також обеження стосуються компаній "Новатек", Wildberries, Kaspersky Lab, олігархів Олега Дерипаски, Михайла Фрідмана та інших.

Нагадаємо, вчора портал Onet із посиланням на джерела повідомив, що Росія припиняє постачання газу до Польщі "Ямал-Європа". Причини російська сторона не називає, але раніше уряд Польщі відмовився виконувати вимогу Путіна та платити за газ рублями.

Сьогодні оператор повідомив, що постачання газу відновилося.