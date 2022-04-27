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Росіяни продовжують руйнувати житлові будинки на Луганщині

Пошкодження рахуватимуть упродовж дня.

Росіяни продовжують руйнувати житлові будинки на Луганщині
Фото: t.me/luhanskaVTSA/2035

Практично вся територія Луганської області потерпала від обстрілів російською армією упродовж 26 квітня. Про це повідомляє Сергій Гайдай. 

"Руйнацію сімох будинків зафіксували рятівники, пошкоджено значно більше, – повідомляє Гайдай. – І майже всюди ворог поцілив у житловий фонд. Так, у Сєвєродонецьку зайнялася квартира в багатоповерхівці, горіли два будинки в Рубіжному, один – в Нижньому, ще два – в Лисичанську. Там же полум’ям було охоплено торговельний майданчик – пошкоджено МАФи. Поки ми евакуювали людей, серед яких було вісім дітей, із Білогорівки, росіяни відкрили вогонь по цьому селищу. Як наслідок, ще один приватний будинок непридатний для житла".

Фото: t.me/luhanskaVTSA/2035

За словами голови ОВА, це тільки ті руйнування, де сталися серйозні займання після обстрілів: є будинки, де снарядами росіян пробиті стіни, пошкоджені вікна, немає частини даху, однак полум’я не було і рятівників ніхто не викликав. Ці пошкодження рахуватимуть упродовж дня. Зокрема, коли обстежуватимуть на наявність залишків вибухонебезпечних предметів.

Гайдай також додав, що під час обстрілу Привілля учора загинув 68-річний чоловік. Снаряд упав на подвірʼя його будинку. Крім того, росіяни обстріляли в Лисичанську школу, в підвалі якої ховалися 23 людини включно з дітьми. Обійшлося без постраждалих. 

Фото: t.me/luhanskaVTSA/2035

Учора Гайдай розповів, що росіяни викрадають у Рубіжному дітей і під страхом їх розстрілу змушують матерів "шпигувати".

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