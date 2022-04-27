Пошкодження рахуватимуть упродовж дня.
Росіяни продовжують руйнувати житлові будинки на Луганщині
Практично вся територія Луганської області потерпала від обстрілів російською армією упродовж 26 квітня. Про це повідомляє Сергій Гайдай.
"Руйнацію сімох будинків зафіксували рятівники, пошкоджено значно більше, – повідомляє Гайдай. – І майже всюди ворог поцілив у житловий фонд. Так, у Сєвєродонецьку зайнялася квартира в багатоповерхівці, горіли два будинки в Рубіжному, один – в Нижньому, ще два – в Лисичанську. Там же полум’ям було охоплено торговельний майданчик – пошкоджено МАФи. Поки ми евакуювали людей, серед яких було вісім дітей, із Білогорівки, росіяни відкрили вогонь по цьому селищу. Як наслідок, ще один приватний будинок непридатний для житла".
За словами голови ОВА, це тільки ті руйнування, де сталися серйозні займання після обстрілів: є будинки, де снарядами росіян пробиті стіни, пошкоджені вікна, немає частини даху, однак полум’я не було і рятівників ніхто не викликав. Ці пошкодження рахуватимуть упродовж дня. Зокрема, коли обстежуватимуть на наявність залишків вибухонебезпечних предметів.
Гайдай також додав, що під час обстрілу Привілля учора загинув 68-річний чоловік. Снаряд упав на подвірʼя його будинку. Крім того, росіяни обстріляли в Лисичанську школу, в підвалі якої ховалися 23 людини включно з дітьми. Обійшлося без постраждалих.
Учора Гайдай розповів, що росіяни викрадають у Рубіжному дітей і під страхом їх розстрілу змушують матерів "шпигувати".