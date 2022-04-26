Міський голова Полтави повідомив про вибухи у місті, але інформація не підтвердилась (оновлено)

Мешканців просять не викладати фото та відео з місць, де трапилися вибухи.

Міський голова Полтави повідомляє про вибухи у місті. Про це Олександр Мамай написав у своєму телеграм-каналі.

"Щойно ви чули вибухи. Уточнюємо всю інформацію. Велике прохання не публікувати фото та відео матеріали", - написав Олександр Мамай.

Оновлено. Вранці 27 квітня в зведенні від голів ОВА повідомили, що інформація про вибухи не підтвердилася.

Нагадаємо, що на початку квітня російські війська обстріляли Полтаву та Кременчук. Під обстрілом опинились житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.

Також унаслідок ракетного обстрілу Кременчука в неділю, 24 квітня, загинула одна людина, семеро постраждали.