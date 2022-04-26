ЗСУ відбили п'ять атак росіян на Східному напрямку

Знищено до 100 особового складу ворога, шість танків та чотири БМП.

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Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили п'ять атак російських окупаційниї військ.

Про це повідомляє ОТУ "Схід".

Зазначається, що військові виявили скупчення автомобільної техніки ворога, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження.

В результаті боїв було знищено: особового складу – до 100; танків – 6; БМП – 4; БТР – 1; МТЛБ – 1; САУ – 1; мінометів – 3; АТ – 13; ЗУ – 1.

Нагадаємо, сьогодні на Донеччині обстріли тривали практично по всій лінії фронту.