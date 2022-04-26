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Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії

Гутерреш зустрівся з президентом РФ.

Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Антоніу Гутерреш
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що вважає війну в Україні вторгненням Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі.

"Ми вважаємо, що сталося вторгнення на територію України. Проте, я прибув до Москви з прагматичним підходом", - сказав Гутерреш.

Генсек ООН зазначчив, що він розуміє, що в Росії були "протиріччя з приводу деяких питань щодо України", однак вони мали б бути вирішенні в рамках статуту ООН.

Гутерреш також заявив, що потрібно вирішити питання про евакуацію людей з "Азовсталі" і наголосив на готовності за 2-3 дні провести оцінку ситуації. Генсек ООН заявив Путіну, що ситуація із створенням гуманітарних коридорів не вирішується. Путін натомість відповів генсеку, що його "ввели в оману" з приводу гумкоридорів і вони нібито працюють.

президент РФ також заявив, що Росії та Україні вдалося досягти «серйозного прориву» під час переговорів у Стамбулі, Туреччина, але ситуація «різко змінилася» після звинувачень на адресу Росії у злочинах в Бучі.

Перед цим Гутерреш зустрівся міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та запропонував створити контактну групу Україна-Росія-ООН з приводу гуманітарних питань.

Нагадаємо, після візиту до РФ генсек ООН відправиться в Україну. У Києві він повинен зустрітися з Володимиром Зеленським. Раніше президент України заявив, що сподівається, що візит Гутерреша до Москви, а потім до Києва – це "реально про допомогу, а не про політичний туризм".

Зеленський також заявив, що очікує від генсека ООН на стовідсоткову підтримку. Він анонсував ймовірні відвідини Гутеррешем місць катування українців російськими військовими.

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