Про гуманітарні коридори з "Азовсталі" домовленостей немає, - Верещук

Росія вчергове заявила про нібито існування коридору для виходу цивільних осіб з Азовсталі у Маріуполі. Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори.

Про це у Телеграм заявила віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Я знаю, що говорю, бо за дорученням Президента особисто веду такі переговори та займаюся організацією гуманітарних коридорів. Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором. Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає", - сказала Верещук.

Тому, за її словами, Україна звернулася до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з Азовсталі для цивільних осіб.

"Зокрема, ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.Сподіваємося на результативність переговорів генсека ООН з російськими представниками", - додала Верещук.

Нагадаємо, що за даними української розвідки, росіяни можуть застосувати хімічну зброю проти людей, які перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Згідно з останніми даними, для уникнення втрат серед збройних сил Росії ворог може влаштувати так зване викурювання українських захисників та мирного населення з підприємства.

Також 25 квітня російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який рухався до Рубіжного у Луганській області.