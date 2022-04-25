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Окупанти обстріляли евакуаційний автобус біля Рубіжного

На вільній території Луганщини залишаються більше 60 тисяч людей.

Окупанти обстріляли евакуаційний автобус біля Рубіжного
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який рухався до Рубіжного у Луганській області, потерпілих немає. 

Про це у Телеграм написав керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Евакуація. Сьогодні на під‘їзді до Рубіжного орки відкрили вогонь по автобусу, ніхто не постраждав, окрім транспорту. В нас - мінус один автобус", -написав він.

За словами Гайдая, все менше людей готові евакуюватися. Автобуси щоранку чекають на мешканців області, проте їдуть до потягів напівпорожніми. Так, сьогодні з Сєвєродонецька виїхало лише дванадцятеро людей. На вільній території Луганщини досі залишаються більше 60 тисяч населення.

"Попасна та Рубіжне навпаки -  хотіли б виїхати, але росіяни місцевих не відпускають і систематично обстрілюють наші евакуаційні автобуси", - пояснив Гайдай.

Нагадаємо, що 24 квітня 16 жителів Попасної евакуювались на Великдень. Ворог не припиняв обстрілів. Раніше окупанти відмовилися від Великоднього перемирʼя.

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