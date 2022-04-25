Окупанти обстріляли евакуаційний автобус біля Рубіжного

На вільній території Луганщини залишаються більше 60 тисяч людей.

Російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який рухався до Рубіжного у Луганській області, потерпілих немає.

Про це у Телеграм написав керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Евакуація. Сьогодні на під‘їзді до Рубіжного орки відкрили вогонь по автобусу, ніхто не постраждав, окрім транспорту. В нас - мінус один автобус", -написав він.

За словами Гайдая, все менше людей готові евакуюватися. Автобуси щоранку чекають на мешканців області, проте їдуть до потягів напівпорожніми. Так, сьогодні з Сєвєродонецька виїхало лише дванадцятеро людей. На вільній території Луганщини досі залишаються більше 60 тисяч населення.

"Попасна та Рубіжне навпаки - хотіли б виїхати, але росіяни місцевих не відпускають і систематично обстрілюють наші евакуаційні автобуси", - пояснив Гайдай.

Нагадаємо, що 24 квітня 16 жителів Попасної евакуювались на Великдень. Ворог не припиняв обстрілів. Раніше окупанти відмовилися від Великоднього перемирʼя.