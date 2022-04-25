ЗСУ влаштували загарбникам "суцільне пекло" на Херсонщині, – СБУ

Українські захисники влаштували загарбникам "суцільне пекло" на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського військового, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці.

Листування окупанта оприлюднила Служба безпеки країни.

"Тут полный п***ц. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой п**ы получили, что передать невозможно…" – пише він своєму знайомому в РФ.

Співрозмовник при цьому відповідає, що не може у це повірити. Він уже чекає "захоплений" до 9 травня Київ, бо так сказали "в телевизоре по новостям".

"Какой, на*уй, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал", – пояснює окупант.

Він просить друга приглядіти за сином і дружиною, коли він загине.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, російські окупанти вже втратили в Україні майже 22 тис. особового складу, 884 танки, 181 літак та 154 гелікоптери.