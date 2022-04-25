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США нададуть Україні військову допомогу на 322 млн доларів, – Єрмак

Найближчим часом у Київ повернеться посольство США.

США нададуть Україні військову допомогу на 322 млн доларів, – Єрмак
Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна було домовлено про військову допомогу Україні у розмірі 322 млн доларів.

Про це написав у Телеграм керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Важливий візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна у Київ. Ми передали нашим союзникам спеціальний план щодо посилення санкцій проти росії, який розробила міжнародна експертна група Єрмака-Макфола", – заявив він.

За його словами, також з представниками США обговорили зміцнення обороноздатності України. 322 мільйони доларів отримає Україна в рамках чергового пакету допомоги від Сполучених Штатів. 

"Безпекові гарантії були предметом перемовин. США можуть бути лідером серед майбутніх країн-гарантів безпеки України. Найближчим часом у Київ повернеться посольство США і буде призначений новий посол", – додав Єрмак.

Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Нагадаємо, що 24 квітня президент Володимир Зеленський провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном. Американські ЗМІ повідомляли, що Остін і Блінкен оголосили про нову військову допомогу Україні.

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