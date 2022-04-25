ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"

За добу, 24 квітня, на півдін України окупанти втратили 73 військових та 7️ одиниць техніки. ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5️ населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", - сказано у повідомлені.

Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50 % складу ДРГ, окупанти відступили.

Втрати окупантів складають 7️3 війскових та 7️ одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С1», автомобільна та броньована техніка.

На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдо-референдумів закриті для в’їзду та виїзду.