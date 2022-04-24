Десятки мирних мешканців Бучі були вбиті тонкими металевими стрілами від снарядів "флешеттами", - The Guardian

Десятки мирних мешканців Київської області були вбиті тонкими металевими дротиками від снарядів, які називаються "флешетти". Дротики знаходять патологоанатоми у головах та грудях вбитих. Про це повідомляє The Guardian.

«Ми знайшли кілька тонких, схожих на нігті предметів у тілах чоловіків і жінок. Про це також повідомляють інші мої колеги в регіоні», – розповів виданню український судовий лікар Владислав Піровський. – Їх дуже важко знайти у тілі, бо вони занадто тонкі. Більшість тіл з такими пораненнями привезені з Бучі та Ірпеня».

Флешетти – це тонкі металеві дротики, які були розроблені ще на початку двадцятого століття і використовувалися підчас Першої світової війни. Це протипіхотна зброя, що міститься в танкових або польових гарматах. Кожен снаряд може містити до восьми тисяч флешетт. Як правило, їх розмір сягає від трьох до чотирьох сантиметрів.

Місцеві мешканці розповідають, що російська артилерія використала флешеттні снаряди наприкінці березня, за кілька днів до звільнення Київської області Збройними силами України.

Експерт зі зброї Fenix Insight Ніл Гібсон розповів The Guardian, що цей снаряд рідко використовується. Його застосування проти цивільних є порушенням гуманітарного права. Крім того, він додав, що флешетти ймовірно були випущені з артилерійської зброї ЗШ1 122-мм калібру, яка використовується російською артилерією.

Нагадаємо, що кількість виявлених жертв серед мирних мешканців Київщини зростає щодня. Убитих під час тимчасової окупації людей знаходять під час обстеження територій. Кількість жертв у Бучі вже перевищує 300 серед мирних.