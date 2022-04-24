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У Мінветеранів розповіли, хто з добровольців отримає статус УБД

Мінветеранів продовжує працювати над оновленням системи соцзахисту військових та їхніх родин.

У Мінветеранів розповіли, хто з добровольців отримає статус УБД
Юлія Лапутіна
Фото: mva.gov.ua

Статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави отримають добровольці, які брали участь у бойових діях (у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад).

Про це заявила міністерка у справах ветеранів України, член Ради національної безпеки і оборони Юлія Лапутіна.

Лапутіна зазначила, що Мінветеранів продовжує активно працювати над оновленням системи соціального захисту військових та їхніх родин. Вона нагадала, що, відповідно до оновленого законодавства, кожен захисник, який безпосередньо брав участь у бойових діях, має право отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави.

Лапутіна пояснила, що коли приймався закон, який надає добровольцям право на отримання статусу УБД, ніхто не знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож, наразі це право було надано по усій Україні.

"Проте відповідно Порядку надання статусу отримають його тільки ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях. При Міністерстві діятиме комісія за участі представників відомств сектору безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями", - додала міністерка.

Своєю чергою начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін поінформував її про особливості комплектування підрозділів Територіальної оборони в області, а також добровольчих формувань територіальних громад. Він наголосив, що на Полтавщині ведеться відповідний реєстр добровольців, які в обов'язковому порядку складають присягу, підписують контракт і проходять відповідні навчання.

Нагадаємо, пррезидент Володимир Зеленський заявив, що українські військові отримуватимуть 100 тисяч гривень зарплати до кінця війни.

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