На Харківщині окупанти вимагають від фермерів почати посівну

Тим фермерам, хто не погоджується, погрожують "націоналізацією".

У тимчасово окупованій Борівській громаді (Харківська обл.) російські окупанти схиляють бізнес відновити роботу, а фермерів - проводити весняно-польові роботи.

Про це повідомляється на сторінці Борівської селищної ради в Facebook.

"Місцевих підприємців спонукають до відновлення діяльності та співпраці з окупаційною владою. Також окупанти й колаборанти схаменулися щодо посівної кампанії і настійно рекомендують керівникам сільгосппідприємств виводити людей в поле і відновлювати весняно-польові роботи", - йдеться у повідомленні.

У селищній раді зазначають, що у багатьох сільгосппідприємствах громади техніка розбита або викрадена, палива немає, не вистачає посівного матеріалу та добрив. Крім того, в полі працювати небезпечно через мінування та обстріли.

"Тим фермерам, хто не погоджується працювати в таких умовах, один із місцевих колаборантів погрожує "націоналізувати" землі і передати їх у користування іншим", - повідомляють у селищній раді.

На значній частині території громади, як і раніше, немає електрики через пошкодження підстанції в Куп'янську. Крім того, немає водопостачання, зв'язку та інтернету. У частині населених пунктів немає газу.

Окупанти дозволили місцевим жителям переміщатися між населеними пунктами громади, а також за її межі в напрямку Куп'янська і Сватового (також тимчасово окупованих), але повністю контролюють цей процес на блокпостах. За інформацією селищної ради, людей не пускають тільки в село Піски-Радьківські.

Окупанти, як і раніше, не дають дозволу на ввезення української гуманітарної допомоги на територію громади і відмовляються надати "зелені" коридори для евакуації людей.

Нагадаємо, що Борова — це селище міського типу Ізюмського району Харківської області, що розташоване поблизу річки Оскіл.

Нагадаємо, що на Харківщині окупанти дивуються самоорганізації жителів і просувають розрахунки в рублях.

24 квітня російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині. Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив про трьох поранених.