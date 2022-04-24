Посол Мельник розкритикував Німеччину за зволікання з постачанням зброї Україні

Мельник зробив свою заяву після ракетного удару окупантів по Одесі.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник обрушився з критикою на офіційний Берлін.

У своєму повідомленні в Твіттері український дипломат дорікнув Німеччині повільністю з поставками зброї Україні.

Мельник опублікував у соцмережі фото дівчини з Одеси, яка загинула разом зі своєю 3-місячною дитиною в результаті вчорашнього ракетного удару і різко звернувся до німецького уряду.

"Поки ви вісім тижнів вагалися з сучасною німецькою зброєю для України, росії дозволено вбивати українських жінок і дітей кожен день. Як цю молоду маму з дитиною вчора в Одесі під ракетним обстрілом", - написав Мельник.

Liebe Ampel-Regierung, während Sie seit ACHT Wochen mit schweren modernen🇩🇪Waffen für die Ukraine zögern, darf Russland jeden Tag neue 🇺🇦Frauen & Kinder ermordern. Wie diese junge Mutter mit ihrem Baby, gestern im Raketenbeschuss, in Odesa. Ach so, Sie wollen keinen Atomkrieg. OK pic.twitter.com/DyBlivqCpY — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2022

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив відмову від надання важкого озброєння Україні "загрозою для НАТО".

За даними Bild, Міністерство оборони Німеччини на вимогу канцелярії вилучило все важке озброєння зі списку запитів, наданого Україною, хоча німецька промисловість готова його поставити у коротко- та середньостроковій перспективі. З 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.