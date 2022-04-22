Шольц пояснив відмову від надання важкого озброєння Україні "загрозою для НАТО"

Німеччина не буде постачати в Україну важке озброєння через "необхідність завжди мати можливість захищати територію Альянсу". Про це канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив у інтервʼю Die Spiegel.

Він заявив, що загроза території НАТО з боку Росії зберігається – це чують від балтійських партнерів, які просять про підвищення присутності Бундесверу. Тому територію цих держав члени блоку посилюють своєю військовою технікою.

Шольц також стверджує, що можливості Бундесверу щодо додаткового озброєння України своїм арсеналом значно вичерпалися.

"Що ми ще можемо зробити, ми обовʼязково поставимо – протитанкові засоби, протитанкові міни та артилерійські боєприпаси. Тому в перемовинах з німецькою промисловістю ми склали список військової техніки, яка може бути поставлена в короті терміни, і обговорили його з Міністерством оборони України", – заявив канцлер.

Шольц вважає, що найкраще для України – це отримувати зараз радянське озброєння, бо вона вже вміє з ним працювати, тож час на навчання не потрібний. Однак він додав, що середньостроково Німеччина допоможе Україні підвищити обороноздатність, зокрема і західним озброєнням.

Нагадаємо, за даними Bild, Міністерство оборони Німеччини на вимогу канцелярії вилучило все важке озброєння зі списку запитів, наданого Україною, хоча німецька промисловість готова його поставити у коротко- та середньостроковій перспективі. З 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.