Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
ГоловнаСвіт

Шольц пояснив відмову від надання важкого озброєння Україні "загрозою для НАТО"

Канцлер ФРН каже, що військовою технікою зараз посилюють балтійські країни. 

Шольц пояснив відмову від надання важкого озброєння Україні "загрозою для НАТО"
Фото: EPA/UPG

Німеччина не буде постачати в Україну важке озброєння через "необхідність завжди мати можливість захищати територію Альянсу". Про це канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив у інтервʼю Die Spiegel.

Він заявив, що загроза території НАТО з боку Росії зберігається – це чують від балтійських партнерів, які просять про підвищення присутності Бундесверу. Тому територію цих держав члени блоку посилюють своєю військовою технікою. 

Шольц також стверджує, що можливості Бундесверу щодо додаткового озброєння України своїм арсеналом значно вичерпалися. 

"Що ми ще можемо зробити, ми обовʼязково поставимо – протитанкові засоби, протитанкові міни та артилерійські боєприпаси. Тому в перемовинах з німецькою промисловістю ми склали список військової техніки, яка може бути поставлена в короті терміни, і обговорили його з Міністерством оборони України", – заявив канцлер.

Шольц вважає, що найкраще для України – це отримувати зараз радянське озброєння, бо вона вже вміє з ним працювати, тож час на навчання не потрібний. Однак він додав, що середньостроково Німеччина допоможе Україні підвищити обороноздатність, зокрема і західним озброєнням. 

Нагадаємо, за даними Bild, Міністерство оборони Німеччини на вимогу канцелярії вилучило все важке озброєння зі списку запитів, наданого Україною, хоча німецька промисловість готова його поставити у коротко- та середньостроковій перспективі. З 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також