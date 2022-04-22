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Кислиця розповів про деталі нового механізму блокування права вето Росії

40 країн-членів ООН обʼєдналися для резолюції щодо вирішення зловживання правом на заборону. 

Кислиця розповів про деталі нового механізму блокування права вето Росії
Радбез
Фото: UN Photo/Kim Haughton

Близько 40 країн з ініціативи Ліхтенштейну обʼєдналися та подали до ООН спільну резолюцію про нові правила Генеральної Асамблеї, щоб та могла адекватно діяти в разі застосування країною-членом Ради Безпеки права вето.

Ця ініціатива має створити конкретні механізми обмеження застосування вето в Радбезі Росією, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтервʼю LB.ua.

"По суті, запроваджується механізм реагування, коли Генеральна Асамблея обов’язково має отримувати від Радбезу звіт про причини застосування вето. Якщо відбулося зловживання, ГА ООН має розглянути у стислі терміни відповідне питання. До сьогоднішнього дня Рада Безпеки не була підзвітною Генасамблеї", – зазначив він. 

12 квітня чотири десятки країн, зокрема й США, які самі мають право вето в Раді Безпеки ООН, запустили ініціативу, яка підвищує роль Генасамблеї, посилює багатосторонність і забезпечує механізм підзвітності між органами Організації Обʼєднаних Націй. Схвалення цієї резолюції може відбутися вже найближчим часом.

Згідно з ініціативою, Генасамблея буде автоматично скликатися щоразу, коли в Радбезі застосовуватимуть право вето. Скликання має пройти не довше як за 10 днів, а на засіданні повинні пройти дебати щодо ситуації, в якій застосоване вето. Генасамблея матиме можливість у разі наявності колективної політичної волі держав-членів ООН вирішити цю ситуацію. 

Чемпіоном за кількість застосування заборони в Радбезі є РФ. 

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