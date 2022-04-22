Кислиця: "Я отримав доручення – домогтися усунення Росії з Радбезу ООН"

Усунення Росії з Ради Безпеки ООН є на часі. Постпред України Сергій Кислиця отримав завдання від керівництва домогтися цього.

Інші дипломати також отримали наказ досягти скорочення присутності Росії в будь-яких міжнародних організаціях, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтервʼю для LB.ua.

"Уже минулого тижня ми домоглися того, щоб Росія пролетіла на всіх можливих виборах на базі ООН, де вона виставила свою кандидатуру. Під час голосування на базі засідання Економічної та соціальної ради (ЕКОСОР) РФ втратила членство в Постійному форумі корінних народів (займала місце з моменту створення – 22 роки), замість неї було обрано Україну; до Комітету з неурядових організацій Росію не обрали, виконавче бюро ЮНІСЕФ і Виконавче бюро ООН – Жінки – та сама історія", – зазначив він.

Кислиця підкреслив, що ці органи хоч і не такі промовисті, як Радбез, однак для постійного члена пролетіти на виборах є катастрофою. За словами дипломата, чимало країн, які залежать від Росії в Радбезі, проголосували проти неї, розуміючи, що Москва їм буде мстити.

"Постійні члени Ради Безпеки не сягнули ще того ступеня готовності, щоб говорити про усунення Росії як постійного члена. Ви ж бачите, щоб домогтися призупинення прав Росії в Раді з прав людини (РПЛ) країнам Європи та Північної Америки знадобилося 43 дні з моменту початку війни в Україні, що вже говорити про Радбез. І це при тому, що Генасамблея визнала Росію державою-агресором", – пояснив Кислиця.

Нагадаємо, Росія проголосила себе наступницею СРСР і таким чином зайняла місце постійного члена Ради Безпеки. При цьому держава має право вето, яке вона може застосовувати щодо будь-якої резолюції.